Piano Sociale, partito il percorso di partecipazione

È partito dal XIV Municipio il percorso di confrontro tra istituzioni e cittadini che porterà alla stesura del Piano Sociale di Roma Capitale. Si è svolto il primo degli incontri voluto dall’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute, Barbara Funari, per coinvolgere i cittadini sul futuro della città e renderli partecipi nella redazione del nuovo documento.

Per ascoltare le proposte della popolazione è stata scelta la tecnica del World Cafè: 5 tavoli, con una domanda specifica scritta sulla tovaglia, che hanno accolto a rotazione un gruppo di cittadini. A moderare il dibattito la figura di “un facilitatore” che ha preso nota delle diverse richieste.

“Sarebbe bello veder nascere da questi tavoli nuovi servizi” è una frase scritta sulla tovaglia che sintetizza l’aspettativa di un cittadino, intervenuto con altri 100 a partecipare al primo incontro al CSAQ di via Morsasco.

“È un esperimento importante – ha spiegato l’Assessora Funari – per portare la programmazione delle politiche sociali nelle case dei romani. È il primo appuntamento di un tour cittadino che rappresenta un momento di ascolto ‘rispettoso’, nella libertà di esprimere i propri bisogni e formulare richieste. Cinque incontri, in diversi Municipi, che rappresentano un esperimento culturale e sociale di raccolta di opinioni. In questo percorso ci guidano tre parole con la P: Programmazione, da fare insieme con i cittadini; Prossimità, per uscire dal Campidoglio e andare nei territori; Partecipazione, per mettere al centro i cittadini per migliorare i servizi sociali“.

