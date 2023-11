Piano Sociale, prende il via il 6 novembre il percorso di partecipazione

“Il Piano Sociale di Roma Capitale, una sfida comune” – Incontro di presentazione delle linee programmatiche e dei processi partecipativi si tiene oggi, lunedì 6 novembre dalle 9 alle 13, nella Sala della Protomoteca.

Roma è una città di circa tre milioni di abitanti, divisa in 15 municipi, ciascuno dei quali ha un proprio piano sociale. In una città così grande e complessa, che senso viene ad avere un piano sociale cittadino? E come il piano sociale cittadino può interagire con i 15 piani di zona municipali? L’incontro, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute, vuole rispondere a questi interrogativi.

“Crediamo che un piano sociale cittadino abbia senso perché, mai come oggi, abbiamo bisogno di pensare insieme la città; – ha sottolineato l’Assessora Funari – Il rischio altrimenti è la frammentazione: un insieme di territori che non comunicano. La città non può essere infatti un patchwork di isole scollegate e nemmeno un arcipelago, ossia un raggruppamento di isole vicine. La città è un organismo da ricomporre attraverso sguardi plurali e convergenti, e se il senso del piano sociale cittadino sta nel pensare insieme la città, il metodo per farlo non può essere che quello della partecipazione”.

Quello odierno è dunque il primo appuntamento del percorso di partecipazione: ne seguiranno altri con l’obiettivo di confrontarsi per migliorare la qualità di vita delle persone, in particolare le più fragili, e promuovere la coesione sociale nella città di Roma.

Per partecipare all’appuntamento del 6 novembre: iscriversi inviando una e-mail entro giovedì 2 novembre all’indirizzo assessorato.politichesociali@comune.roma.it.