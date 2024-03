Piano Sociale, Sabato 9 Marzo 2024 nuovo incontro partecipato

“Marginalità sociale, povertà estrema e nuove povertà” è stato il tema del terzo incontro del processo partecipativo per arrivare alla stesura del piano sociale di Roma Capitale, al quale sono stati chiamati a partecipare i cittadini. Al centro del dibattito l’importanza di comprendere quali sono le nuove povertà, non da tutti conosciute. In particolare è stato affrontato il tema della solidarietà civile e il ruolo che il cittadino può avere nel supportare i più fragili, a partire anche dalle realtà più vicine come il proprio condominio.

“Non è stato affrontato solo il tema della povertà economica – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – ma anche della povertà relazionale e culturale. Molti cittadini hanno dimostrato interesse anche per la cura condivisa degli spazi pubblici, con la richiesta che siano più vissuti dai cittadini proprio per contrastare anche la povertà, talvolta in stretta connessione con le solitudini e l’isolamento. Diverse anche le richieste di colmare la difficoltà di reperire informazioni per dare supporto e diffondere le opportunità presenti sul territorio”.

Anche in questi tavoli è stata usata la tecnica del World Cafè: una domanda scritta sulla tovaglia per sollecitare un dibattito pubblico.

Il prossimo appuntamento è per Sabato 9 marzo dalle 10 alle 14 presso il CSAQ Il Sommergibile, in X Municipio.

Le date e gli orari di tutti gli appuntamenti.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati