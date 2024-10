Piazza Barberini, entra all’interno della Fontana del Tritone: bloccato da una pattuglia della Polizia Locale

Nel cuore di Roma, in piazza Barberini, un episodio insolito ha catturato l’attenzione dei passanti poco prima delle 13 di ieri martedì 15 ottobre. Un uomo, seminudo, si è introdotto nella storica Fontana del Tritone, scatenando l’intervento immediato di una pattuglia della Polizia Locale.

Gli agenti del I Gruppo Centro Storico sono prontamente intervenuti, facendo uscire l’uomo dall’acqua e accompagnandolo presso gli uffici di via della Greca per i consueti accertamenti.

Il protagonista dell’episodio, un 28enne di nazionalità somala, è stato identificato e sanzionato per il suo comportamento. Oltre alla multa, nei suoi confronti è stata applicata anche la misura dell’ordine di allontanamento, noto come Daspo Urbano, come previsto dal regolamento di polizia urbana.

Il provvedimento mira a tutelare il decoro e la sicurezza dei luoghi pubblici, proteggendo i monumenti storici da atti che possano compromettere il loro valore.

L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato ulteriori danni alla celebre fontana, simbolo del Barocco romano, mantenendo al tempo stesso l’ordine in una delle piazze più frequentate della Capitale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙