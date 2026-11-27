Un cittadino italiano di 23 anni con diversi precedenti è stato arrestato nella notte dalla Polizia Locale di Roma Capitale dopo aver aggredito gli agenti impegnati nei controlli notturni in viale Ippocrate.

L’episodio si è verificato intorno alle 2 nell’ambito dei servizi di vigilanza tra piazza Bologna, viale delle Province e viale Ippocrate: durante una verifica, il giovane ha iniziato a insultare e minacciare un operante tentando di colpirlo, per poi scagliarsi con una testata contro un altro agente intervenuto in supporto e provare ad aggredire anche una collega, mentre altre due persone in sua compagnia cercavano di ostacolare l’intervento.

Il tentativo di fuga durante il trasferimento negli uffici e le cure ospedaliere per gli agenti

Bloccato grazie al rinforzo di altre pattuglie presenti nel quadrante, il ventitreenne — trovato in possesso di un tirapugni — ha colpito un ulteriore operante anche durante il trasferimento verso gli uffici nel tentativo di darsi alla fuga, prima di essere definitivamente immobilizzato.

L’uomo è stato arrestato con le accuse di resistenza in concorso, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto abusivo di strumento atto ad offendere, rifiuto di declinare le generalità e tentata fuga, mentre i due accompagnatori sono stati denunciati per resistenza in concorso.

Gli agenti feriti hanno fatto ricorso alle cure ospedaliere e nella mattinata di oggi il giudice ha convalidato l’arresto al termine dell’udienza con rito direttissimo.

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