Piazza Campo de’ Fiori, commemorata la morte sul rogo di Giordano Bruno

“Fece la fine de l’abbacchio ar forno/ perché credeva ar libbero pensiero,/perché se un prete je diceva: – E’ vero –/ lui rispondeva: – Nun è vero un corno! – /Co’ quel’idee, s’intenne, l’abbruciorno,/ pe’ via ch’er Papa, allora, era severo,/mannava le scomuniche davero/ e er boja stava all’ordine der giorno. … (Trilussa, “Giordano Bruno”)

“ … E come il vento/ odo stormir tra queste piante, io quello/ infinito silenzio a questa voce/ vo comparando: e mi sovvien l’eterno,/ e le morte stagioni, e la presente/ e viva, e il suon di lei. Così tra questa/ immensità s’annega il pensier mio:/ e il naufragar m’è dolce in questo mare. (G. Leopardi, “L’Infinito”)

Anche in questo 17 febbraio 2020, come ormai è consuetudine da moltissimi anni, l’Associazione Nazionale del Libero Pensiero “Giordano Bruno” ha commemorato, con una cerimonia svoltasi in piazza Campo de’ Fiori, la morte sul rogo del filosofo di Nola, avvenuta proprio in questa piazza all’alba del 17 febbraio 1600.

Sono passati quindi 420 anni dal tragico martirio dell’ex domenicano, autore di molti libri sia di filosofia che di letteratura (tra questi: De l’infinito universo e mondi, Il Candelaio, La cabala del cavallo Pegaseo, Lo spaccio della bestia trionfante), un martirio ordinato dalla Santa Inquisizione dopo quasi otto anni di un processo che non prevedeva le moderne procedure rispettose dei diritti della difesa, e che alternava, ai lunghi e tormentosi interrogatori dell’accusato, orribili e sanguinose sedute nelle camere di tortura. Tra gli inquisitori che si incaricarono, inutilmente, di estrarre a Bruno una completa confessione, ma anche una totale e sincera abiura delle sue eresie, vi era il cardinale Roberto Bellarmino, santificato da papa Pio XI nel 1930, qualche tempo dopo la firma del Concordato e dei Patti Lateranensi del 1929.

La Chiesa cattolica, mentre ha ammesso le sue colpe nei confronti di Galileo Galilei (lo ha fatto pubblicamente papa Giovanni Paolo II nel 1989), non ha ancora pronunciato neanche una parola di autocritica sul processo e la morte sul rogo di Giordano Bruno. Ciò ci fa comprendere come le teorie di Bruno, basate innanzitutto sull’esaltazione della libertà di ricerca scientifica, nonché sulla concezione di una natura infinita – immenso organismo in continua trasformazione e nella quale tutti gli enti sono tra loro legati in quanto manifestazioni finite e limitate dell’unica sostanza (un concetto che verrà ripreso e sviluppato da Spinoza e, successivamente, da Hegel) e nella quale l’uomo, ente naturale anch’esso, deve poter immergersi al fine di conoscerne pienamente le leggi che ne regolano la complessa esistenza – suscitino ancora riserve e preoccupazioni all’interno di un’Istituzione che, lungi dal fare appello alle capacità di comprensione della ragione umana, esige dal “fedele” un’adesione (o, per meglio dire, una sottomissione) piena e incondizionata e, soprattutto, una capacità di rinunciare al mondo terreno in vista di una salvezza ultraterrena.

Tuttavia l’attualità di Bruno e delle sue idee non risiede soltanto nell’ancora non raggiunta conciliazione tra le varie fedi religiose e il sapere laico e scientifico che caratterizza un mondo sempre più disincantato e secolarizzato, ma dal pericolo incombente rappresentato dal diffondersi (grazie anche all’uso spregiudicato e privo di scrupoli delle nuove tecnologie) di una nuova barbarie, di un nuovo Medioevo, nel quale ci si può imbattere continuamente in dottrine antiscientifiche, prive di qualsiasi fondamento, in vere e proprie distorsioni e fantasiose ricostruzioni della storia, nella negazione degli orrori di un passato non troppo lontano, nei risorgenti populismi e nazionalismi, o addirittura nel pullulare di dottrine apertamente razziste e neo-naziste.

E’ soprattutto contro questa nuova barbarie che il richiamo all’opera di Bruno, e alla sua difesa della libertà di pensiero e di ricerca scientifica, acquista un valore di inestimabile importanza e significato.

Siamo perciò grati all’Associazione Nazionale che si richiama alla filosofia del martire di Campo de’ Fiori, e alla sua Presidente prof.ssa Maria Mantello, per l’instancabile opera di conoscenza e di diffusione del pensiero di Giordano Bruno, ma anche di tutela della memoria relativa alla vita raminga e alla tragica morte dell’eretico di Nola.

Francesco Sirleto