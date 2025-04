Piazza d’Aracoeli, uomo ubriaco e senza fissa dimora fermato a bordo di un camper rubato

In piazza d’Aracoeli, un uomo a bordo di un camper, in evidente stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcol, ha iniziato a infastidire alcuni passanti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia che ha identificato l’uomo: un cittadino lituano di 33 anni, senza fissa dimora.

Dal controllo è emerso che il camper su cui viaggiava era stato denunciato rubato. Alla richiesta di spiegazioni, l’uomo ha riferito di voler fare il giro del mondo in camper, mostrando ai militari anche una cartina turistica.

Al termine degli accertamenti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per ricettazione, mentre il veicolo è stato restituito alla proprietaria che ne aveva denunciato il furto.

