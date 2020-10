Piazza dei Gerani, il 23 ottobre l’inaugurazione del nuovo parco giochi

Alla fine, dopo un iter quanto mai sofferto e travagliato, l’inaugurazione del nuovo parco giochi si farà; c’è la data ufficiale, con tanto di locandina.

Il nuovo parco giochi di piazza dei Gerani a Centocelle verrà inaugurato venerdì 23 ottobre con appuntamento alle ore 16.



“Siamo lieti di annunciarvi che finalmente inauguriamo il nuovo parco giochi dedicato a Federica Stiffi”, ha annunciato l’associazione di commerciati Rete imprese Castani, presieduta dall’indomita Monica Paba. “È stato un progetto che ha richiesto tanti sacrifici ma, alla fine, ne è valsa pena. La grande dimostrazione che, se si vuole, la collaborazione tra pubblico e privato è possibile e vincente. Bisogna crederci però e noi ci abbiamo creduto”.

Il parco è stato pensato e progettato dalla Rete Impresa Castani che l’ha finanziato con 32 mila euro con un bando della Regione Lazio destinato proprio alle reti di impresa e con la parte restante per raggiungere i 100 mila euro del costo totale, con una raccolta fondi da parte della cittadinanza.

Si tratta di un parco per bambini adatto all’utilizzo anche per i diversamente abili. Dopo la campagna per il crowdfunding, a settembre è scattato anche l’appello per raccogliere l’adesione di volontari per mantenere la piazza pulita e salvaguardata.

Il nuovo parco giochi verrà dedicato a Federica Stiffi, la sedicenne morta per shock anafilattico nel gennaio del 2019. Ad esserle stato fatale un cocktail acquistato in un bar di viale della Primavera, a Centocelle, che conteneva ingredienti a cui era allergica.

Intanto il V municipio ha riqualificato l’area circostante: ha sistemato e allargato i marciapiedi attorno al giardino, abbattuto le barriere architettoniche presenti, ripristinato la rete fognaria.

All’inaugurazione del parco giochi, simbolo della rinascita di Centocelle, il nostro giornale, che ha sempre sostenuto il progetto, ci sarà!