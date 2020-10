Piazza dei Gerani torna ai cittadini di Centocelle

Finalmente una storia a lieto fine che infonde ottimismo e voglia di ricominciare.

Dopo circa 3 anni dall’inizio dei lavori, Piazza dei Gerani, storica piazza del quartiere romano di Centocelle, sarà ri-consegnata alla cittadinanza , nuova di zecca e pronta ad ospitare genitori e bambini, anziani e giovani che speriamo possano tornare quanto prima a popolarla.

Il progetto, partito grazie ad un Bando della Regione Lazio, vinto e portato a termine dalla Rete d’Impresa di Centocelle, è la testimonianza di come sia possibile che privati cittadini ed Istituzioni collaborino per realizzare opere pubbliche che migliorino la qualità della vita dei nostri quartieri.

Per chi è nato negli anni ’60 Piazza dei Gerani è stata la Piazza del Carnevale, dei giri sulla giostra, luogo d’incontro di giovani ed anziani sulle panchine nel centro del quartiere.

Con gli anni ha prevalso il degrado, l’incuria, l’insicurezza ed i cittadini sono stati privati di uno spazio di aggregazione e di svago.

Oggi, grazie alla tenacia ed alla determinazione di uomini e donne del quartiere che hanno speso tempo e risorse a questo scopo Piazza dei Gerani è rinata con un progetto innovativo ed inclusivo: i giochi sono tutti omologati per i bimbi disabili ed è stato installato per la prima volta a Roma un impianto di sanificazione.

Un ringraziamento speciale va a Monica Paba, Presidente della Rete d’Impresa, che in questi anni non ha mai smesso di impegnarsi per vedere realizzato questo progetto, contando sulla collaborazione di tutte le Istituzioni Municipio, Comune, Regione, ma anche sul contributo di privati cittadini che hanno sostenuto, anche economicamente, questa piccola, ma grande impresa.

Il parco giochi sarà dedicato a Federica Stiffi, ragazza rimasta vittima di uno shock anafilattico nel gennaio 2019.