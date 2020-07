Piazza del Quarticciolo: se son rose… non sono fiorite

Abitare A Roma sulle questioni ambientali non si è mai limitata alla segnalazione e alla denuncia di una determinata situazione, vuoi che si tratti di degrado, di mancanza di manutenzione o come fu un anno fa di una iniziativa fortemente voluta dall’assessore all’ambiente del V municipio Dario Pulcini il quale con la modica spesa di 3.800€ e l’aiuto di qualche volontario piantumò nella torrida estate del 2019 oltre 300 piante officinali (Lavanda, Salvia, Rosmarino) e circa 200 Rose di vario colore in Piazza del Quarticciolo (ma secondo un testimone oculare erano 60).

Eravamo stati più che chiari sul rischio dell’insuccesso dell’iniziativa, senza garanzia di attecchimento e di regolari annaffiature.

Al riguardo erano state anche presentate in Consiglio municipale Interrogazioni e Question Time.

Ad un anno di distanza siamo tornati a verificare la situazione che, inutile dirlo, si è presentata molto peggio di quanto avevamo ipotizzato. Sulla via non c’è quasi più traccia delle 300 piante officinali, mentre a piazza del Quarticciolo oltre alle pochissime piante di rosa rimaste esiste una situazione di degrado e abbandono che solo le immagini riescono ad evidenziare.

Sporcizia e rifiuti dappertutto e un impianto di irrigazione mai entrato in funzione e per giunta vandalizzato.

Danno erariale da parte dei nostri amministratori? Dalle immagini è più sì che no. La parola passa adesso alle opposizioni in aula consiliare e a chi magari vedendo lo sconcio della storica piazza del Quartiere Quarticciolo, decida che sia tempo che Ama Spa Intervenga.

Municipio Roma V Piazza del Quarticciolo… c’era una volta il Roseto Pubblicato da AbitareA Roma Notizie su Giovedì 2 luglio 2020