Si è concluso nella giornata odierna il censimento straordinario degli alloggi Ater di piazza di Donna Olimpia, nel quartiere Monteverde, eseguito dagli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (Gssu) e del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale con la presenza di unità della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso delle verifiche sono stati passati al setaccio 107 appartamenti di edilizia residenziale pubblica e identificate 139 persone — 53 uomini, 71 donne e 15 minori — tra cui 14 cittadini con disabilità; il bilancio del monitoraggio ha rilevato inoltre la presenza di 37 animali da compagnia negli stabili.

Le verifiche sui titoli di assegnazione e la restituzione all’ente proprietario

Dagli accertamenti sulla legittimità delle occupazioni sono scaturite sei denunce per occupazione abusiva di immobili a carico di tre cittadini italiani e tre stranieri.

Uno degli indagati, sottoposto alle procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato ulteriormente deferito per falsità materiale avendo esibito una carta d’identità contraffatta.

L’operazione, inscritta nelle attività di presidio del territorio e difesa del patrimonio pubblico, ha consentito infine di liberare tre appartamenti detenuti senza titolo, immediatamente riconsegnati all’Ater.

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