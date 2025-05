Piazza di Spagna: Infopoint in zona Unesco, la protesta corre in Parlamento

A prima vista potrebbe sembrare un semplice chiosco turistico, uno dei tanti. E invece no. L’infopoint installato ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, nel cuore di Piazza di Spagna, è diventato l’epicentro di un terremoto politico, culturale e cittadino che scuote Roma da settimane.

Uno scontro tra passato e presente, tra esigenze di accoglienza e difesa della bellezza eterna. A sollevarlo è Valentina Grippo, deputata di Azione e vicepresidente della Commissione Cultura alla Camera, che ha deciso di portare la vicenda fino in Parlamento.

E le sue parole sono un’accusa chiara: “Quel chiosco è un pugno nell’occhio. Un elemento estraneo, impattante, fuori posto. E soprattutto, bocciato già nel 2015 dalla Soprintendenza. Perché ora è stato approvato?”

Già, perché dieci anni fa un progetto identico — parte di un pacchetto di 15 infopoint — fu fermato proprio dalla tutela paesaggistica. Oggi, però, la stessa struttura è comparsa nuovamente sulla piazza, senza grandi modifiche né giustificazioni apparenti. E le polemiche non si sono fatte attendere.

Non è sola, Grippo. Sessanta tra urbanisti, architetti e intellettuali hanno firmato un appello contro l’installazione. Tra le associazioni più attive nella protesta spiccano Italia Nostra e Carte in Regola, che parlano di “un’aggressione al decoro urbano” e di una “banalizzazione turistica” di un luogo sacro per l’identità cittadina.

Ma la domanda che aleggia tra le arcate barocche della piazza è una sola: chi ha dato il via libera? Grippo lo chiede direttamente al ministro della Cultura, Giuli: “Quali criteri sono stati seguiti per ribaltare un giudizio già espresso e motivato? E ci sono altri progetti simili che stanno passando sotto traccia?”

Il caso è esploso durante l’audizione della Soprintendenza in Commissione Speciale Giubileo e PNRR del I Municipio, presieduta da Maurizia Cicconi. È lì che sono riemersi i nodi irrisolti, le domande senza risposta, e la preoccupazione che Roma — nella corsa ai grandi eventi e alle grandi opere — possa perdere il suo volto più autentico.

Intanto, l’infopoint resta lì, al centro della piazza e del dibattito. Un piccolo prefabbricato grigio tra il travertino e i secoli, che sta diventando il simbolo di una più ampia battaglia sulla città: modernizzare, sì, ma a che prezzo? E chi decide fino a dove si può spingere la mano dell’uomo sulla pelle fragile della bellezza?

