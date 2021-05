Piazza Malatesta in fiore e in festa

Sabato 29 maggio 2021 affollata partecipazione di persone a Piazza Roberto Malatesta per partecipare all’iniziativa organizzata dal Comitato “Rinascita via Roberto Malatesta”.

Il Comitato ha organizzato l’evento al fine di tentare di migliorare la Piazza e la via, ha organizzato per la seconda volta la pulizia e la piantumazione in piazza, tutto ciò per dimostrare all’Amministrazione che, con un po’ di buona volontà questa via può riacquistare la dignità di un tempo

Un’altra iniziativa del Comitato “Rinascita via Roberto Malatesta” che ha visto protagonista la piazza, di un ulteriore piantumazione, dopo la riuscitissima iniziativa dell’8 dicembre nei vasconi.

La partecipazione di abitanti e negozianti è stata importante e ci ha permesso di piantare un centinaio di piantine tra begonie, gerani e surphnie. C’è stata un’importante risposta di cui siamo soddisfatti, vista anche la caldissima mattinata.

Inoltre la Fil Cgil, che è intervenuta con Sandro Farina, ha sposato un’altra nostra battaglia, nei confronti del Municipio e di ATAC, relativa alla risoluzione del problema ambientale dei bagni chimici posti al centro della piazza di utilizzazione del personale ATAC. Questi bagni antiestetici di colore rosso, potrebbero creare tra l’altro, un ulteriore degrado per la popolazione del quartiere in quanto, oltre all’obrobrio visivo, andando incontro alla stagione estiva, potrebbero diventare fonte di effluvi maleodoranti.

La mattinata è stata anche una festa allietata dal colore delle piante, dai bambini e dalla partecipazione dell’artista Gaetano Massaro.

Grande assente l’amministrazione municipale Invitata da Libero Mail per Android.