Piazza Navona e Trinità dei Monti: controlli della Polizia Locale tra furti e giochi illegali

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale a tutela del decoro urbano e a contrasto dell’illegalità nei luoghi più frequentati dai turisti.

Nel cuore di Piazza Navona, gli agenti del I Gruppo Centro Storico hanno effettuato un duplice intervento a poche ore di distanza.

Nel primo caso, un 27enne bengalese è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre monete dalla fontana del Nettuno: al termine degli accertamenti, è scattata la denuncia.

Poco dopo, una 31enne italiana è stata bloccata all’interno della vasca della fontana del Moro, mentre si era immersa per motivi non chiari: per lei è prevista una sanzione di 450 euro, secondo il Regolamento di Polizia Urbana.

Non solo fontane: nel corso dei consueti controlli, i caschi bianchi hanno anche individuato quattro persone intente a mettere in atto il cosiddetto gioco delle tre campanelle sulla scalinata di Trinità dei Monti.

Si tratta di un’attività illegale di raccolta fondi dai turisti, spesso considerata una vera e propria truffa. Tutti e quattro i responsabili, di nazionalità romena e con età compresa tra i 28 e i 44 anni, sono stati denunciati.

L’attività rientra nelle azioni pianificate dal I Gruppo Centro Storico, che continua a presidiare le aree più sensibili della città, garantendo sicurezza, decoro urbano e tutela dei cittadini e dei visitatori.

