Piazza Navona, sottraeva monete all’interno della Fontana del Nettuno, denunciato

Il tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro, ha permesso di intercettare e bloccare un uomo, intento a sottrarre le monete presenti all’interno della Fontana del Nettuno in piazza Navona.

Gli agenti, impegnati nei servizi di controllo nella zona, hanno individuato il soggetto, mentre si adoperava a raccogliere le monete, solitamente lanciate dai turisti e che si trovano sul fondo della vasca monumentale.

Una volta fermato, il 34enne di nazionalità polacca, è stato condotto presso gli uffici della Polizia Locale per accertamenti, al termine dei quali è stato denunciato e, contestualmente, sanzionato ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana con conseguente ordine di allontanamento (DASPO urbano).

