Piazza Roberto Malatesta: forse era troppo colorata per qualcuno…

Non sconforto, una punta di rabbia, indignazione quanto basta, voglia di non lascarsi sopraffare dalla bruttezza in abbondanza, consapevolezza di lavorare per il bene della comunità: questi gli ingredienti della ricetta che sta animando in queste ore i volontari ed i sostenitori del Comitato Rinascita Via R. Malatesta dopo aver scoperto che, nottetempo, sono state strappate dalle aiuole più di dieci piante di ciclamino.

L’impegno e la dedizione dimostrate domenica, alla luce del sole, senza aver timore di mostrarsi sono abbondantemente più colorate del vile gesto di provocare un danno al territorio.

Gli uni davanti a tutti hanno speso tempo, fatica e denaro per abbellire e rendere vivibile la piazza; gli altri, nascondendosi, camuffandosi, sfruttando il favore dell’oscurità, hanno tentato di riportare disordine, confusione, sporcizia e bruttezza.

Il danno è stato fatto, vero, la ferita inferta, ma il tempo non può essere portato indietro e così il seme della collaborazione e dell’impegno civico, della coscienza nella condivisione di una parte del proprio quartiere ha già iniziato a germogliare: numerosi i cittadini indignati pronti a lavorare di nuovo.

Il Comitato ha affisso, proprio dove domenica scorsa si stavano piantando i fiori, una locandina nella quale avvisa coloro che si sono macchiati dell’atto vandalico che non si è più disposti a subire, ma al contrario si vogliono coinvolgere le persone a collaborare per smascherare i furfanti abbrutitori della piazza.

Per fare una piazza ci vuole un fiore ma per combattere il degrado vandalico ci vogliono i cittadini.