Piazza Venezia, beccato in sella ad una moto contromano: era senza patente, e con targa irregolare

Una folle manovra in pieno centro storico: stava procedendo contromano su un motociclo Honda quando una pattuglia del GPIT – Gruppo Pronto Intervento Traffico della Polizia Locale lo ha intercettato e fermato a piazza Venezia.

Quello che sembrava un semplice controllo si è trasformato in una lunga lista di irregolarità.

Gli agenti hanno infatti scoperto che il motociclo non aveva revisione né assicurazione, mentre il conducente circolava senza patente, revocata da tempo.

E non è tutto: la targa del mezzo era intestata a un altro motoveicolo, una discrepanza che ha fatto scattare immediatamente ulteriori accertamenti, tuttora in corso, per verificare la provenienza del veicolo.

L’uomo, già fermato in passato per guida senza patente, è stato denunciato per reiterazione del reato, oltre a subire il sequestro del mezzo e della targa e sanzioni amministrative per circa 1.400 euro.

Corso Vittorio Emanuele II: guida senza patente “bis” con auto già sequestrata

A pochi metri da lì, un altro episodio di guida spericolata. I motociclisti del I Gruppo Centro Storico hanno fermato una BMW condotta da un 27enne straniero, già noto agli agenti.

Appena pochi giorni fa, infatti, il giovane era stato sanzionato dal VI Gruppo Torri perché guidava lo stesso veicolo senza patente, in zona Tor Bella Monaca. L’auto era stata sequestrata poiché sprovvista sia di assicurazione che di revisione.

Ma nonostante il provvedimento, il conducente aveva rimesso la BMW in strada.

La nuova violazione ha fatto scattare la misura più severa: sequestro ai fini della confisca, con trasporto immediato al deposito giudiziario. Per lui, questa volta, è arrivata una stangata: verbali per quasi 9.000 euro.

