Piazza Venezia, giovedì notte parziale chiusura

Giovedì 8 maggio, dall’1 alle 5, per il cantiere della Metro C a piazza Venezia, sono previste temporanee chiusure dell’area e lo spostamento di percorso delle ultime corse di 170 e 916 e delle notturne: n5, n8 , n11, n46, n70, n90, n98, n201, n543, n716, n904, n913.

La modifica si rende necessaria per il trasferimento dei macchinari, sempre nell’area di piazza Venezia che per consentire questa operazione sarà chiusa nel tratto via dei Fori Imperiali e piazza San Marco; tra via Cesare Battisti e piazza San Marco.

Saranno disattivate le fermate in piazza Bocca della Verità (71646), via Petroselli (71518), via Teatro Marcello (80237) e in via del Plebiscito (20153).

