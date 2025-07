Piazza Venezia, lavori Metro C: scatta la maxi deviazione notturna per 14 linee Atac. Tutti i dettagli

Roma si prepara a una notte di deviazioni e percorsi alternativi. Tra martedì 15 e mercoledì 16 luglio, la centralissima piazza Venezia sarà interdetta alla circolazione dalle 01:00 alle 05:00 per consentire l’avanzamento dei cantieri della Metro C. E a farne le spese saranno ben 14 linee autobus, tra diurne e notturne, costrette a modificare temporaneamente il proprio tracciato.

Una notte lunga e complicata per i pendolari, i lavoratori notturni e tutti coloro che si muovono in quelle ore con i mezzi pubblici.

I cantieri al centro di tutto

I lavori per il nodo di scambio tra Metro C e le altre linee della metropolitana romana vanno avanti spediti. Ma per completare le operazioni in sicurezza, sarà necessario chiudere al traffico uno degli snodi più importanti della città, piazza Venezia, vero e proprio cuore pulsante del centro storico.

Le linee coinvolte

Saranno deviate le seguenti linee:

170, 916, n5, n8, n11, n46, n70, n90, n98, n201, n543, n716, n904, n913.

Ecco alcune delle principali modifiche:

Linea 170 (direzione Termini): salta la fermata Aracoeli/piazza Venezia; in direzione Piazzale dell’Agricoltura aggiunge la fermata su via del Plebiscito.

Linea 916 (solo direzione Quartaccio): salta la fermata di Plebiscito e devia lungo un tragitto tortuoso che passa per via del Teatro Marcello, il lungotevere e via Arenula.

Linea n5 (verso Togliatti): bypassa piazza Venezia con un percorso alternativo tra via del Teatro Marcello e via del Corso.

Linea n8 (verso Capasso): si ferma a Plebiscito, ma salta piazza Venezia.

Linea n11 (verso Grotte Celoni): segue un lungo itinerario alternativo; in direzione Termini recupera la fermata su via del Plebiscito.

Linea n90 (verso Montigiberto): devia su via del Corso e salta Venezia.

Linee n201, n543, n904, n913 : tutte deviate in direzione centro, con fermata saltata a piazza Venezia e percorso alternativo su via del Plebiscito.

Linea n716: in direzione Laurentina mantiene Plebiscito, ma salta Venezia andando verso Termini.

Consiglio per i viaggiatori

Se devi spostarti nelle prime ore del mattino o lavori di notte, consulta in anticipo i nuovi percorsi. Usa le app ufficiali o il sito di Atac per non trovarti spaesato davanti a una fermata “fantasma”.

