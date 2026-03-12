Piazza Venezia, prova a tuffarsi nella fontana dell’Adriatico: bloccato e multato

Ha tentato di avvicinarsi alla Fontana dell’Adriatico, lo specchio d’acqua che si trova ai piedi dell’Altare della Patria, con l’intenzione di entrarvi. L’accaduto, nella mattinata di ieri 11 marzo.

Ma il gesto è stato interrotto prima ancora che potesse compiersi. Un uomo di 42 anni, di origine indiana, è stato fermato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale mentre cercava di raggiungere l’acqua nella zona monumentale di Piazza Venezia.

L’intervento è avvenuto grazie agli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), impegnati nel servizio di vigilanza permanente nell’area.

I caschi bianchi sono intervenuti rapidamente bloccando l’uomo pochi istanti prima che riuscisse a entrare nella fontana.

Durante i controlli l’uomo è risultato privo di documenti e già noto alle forze dell’ordine per episodi analoghi.

Per questo è stato accompagnato presso gli uffici della Polizia Locale per le operazioni di fotosegnalamento e identificazione.

Al termine degli accertamenti sono scattati i provvedimenti previsti dal Regolamento di Polizia Urbana.

Nei confronti del 42enne è stata elevata una sanzione amministrativa e disposto un ordine di allontanamento dall’area monumentale, il cosiddetto Daspo urbano, misura utilizzata per contrastare comportamenti che possano compromettere il decoro dei luoghi simbolo della città.

