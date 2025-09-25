Piazza Venezia, tenta di immergersi nella “fontana dell’Adriatico” per rubare le monete: bloccato

Attimi di incredulità ieri pomeriggio a piazza Venezia, quando un uomo di 40 anni, di origine marocchina, ha cercato di fare il “colpo del giorno” nella storica Fontana dell’Adriatico, una delle due che fiancheggiano la maestosa scalinata del Vittoriano.

Intorno alle 14.30, con un gesto improvviso, l’uomo si è tuffato nell’acqua con l’intento di recuperare le monetine lanciate dai turisti.

Ma il suo piano è durato pochissimo. Gli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati in un servizio di vigilanza nella piazza, sono intervenuti immediatamente. Con prontezza hanno fermato l’uomo, facendolo uscire dall’acqua e impedendogli di portare a termine il gesto.

Per il 40enne è scattata la sanzione prevista dal Regolamento di Polizia Urbana, insieme all’ordine di allontanamento dalla zona.

