Piazza Venezia, turista fermato dalla Polizia Locale mentre tenta di tuffarsi nella Fontana dell’Adriatico

Momento di tensione ieri mattina al Vittoriano, dove un turista di 41 anni, di origine indiana, ha cercato di tuffarsi nella “Fontana dell’Adriatico” che fiancheggia la scalinata monumentale.

L’episodio si è concluso rapidamente grazie all’intervento degli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati in servizio di vigilanza nella zona di piazza Venezia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe compiuto il gesto in maniera improvvisa, attirando subito l’attenzione dei passanti. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, impedendogli di immergersi e riportandolo fuori dalla fontana.

Trovato privo di documenti, il turista è stato sottoposto alle procedure di fotosegnalamento e sanzionato con 550 euro, come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Oltre alla multa, per il 41enne è scattato l’ordine di allontanamento dalla zona, a garanzia della sicurezza e del decoro di uno dei luoghi più simbolici della Capitale.

