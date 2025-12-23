Piazza Vittorio, aggredisce commerciante e tenta di darsi alla fuga: bloccato

Questa mattina Piazza Vittorio è stata teatro di un’aggressione ai danni di un uomo di 50 anni di nazionalità cinese. A intervenire prontamente è stata una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata nei consueti servizi di vigilanza nell’area dell’Esquilino.

Gli agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) hanno notato le urla dei passanti e individuato un uomo sospetto, che stava tentando di allontanarsi rapidamente. Si tratta di un cittadino svedese di 30 anni, immediatamente bloccato dagli agenti.

Secondo le ricostruzioni, l’uomo aveva colpito al volto il commerciante davanti al suo negozio, provocando panico tra i presenti.

Accompagnato negli uffici della Polizia Locale per le procedure di identificazione, il 30enne è stato denunciato per aggressione.

L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di fermare l’autore del gesto prima che potesse allontanarsi, evitando ulteriori conseguenze.

