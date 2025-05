Piazza Vittorio: pattuglie della Polizia Locale arrestano ricercato per evasione

È stato un acceso alterco, avvenuto ieri pomeriggio tra due persone, a richiamare l’attenzione degli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnati nei consueti controlli sul territorio in zona piazza Vittorio.

Protagonisti della lite due uomini, un cubano classe 1978, e un cittadino georgiano del 1982, questo riconosciuto dal primo quale autore di un furto denunciato nella mattinata.

Gli agenti sono immediatamente intervenuti per riportare la calma e procedere all’identificazione dei soggetti coinvolti.

Dagli accertamenti è emerso a carico del 43 georgiano un mandato di cattura, con ordine di custodia cautelare in carcere, emesso a seguito di evasione dell’uomo dagli arresti domiciliari, avvenuta alcuni giorni prima dalla città di Bari.

Il soggetto è stato quindi accompagnato presso il carcere di Regina Coeli e contestualmente denunciato all’Autorità Giudiziaria anche per furto aggravato.

