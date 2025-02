Piazza Vittorio, spunta un uomo nudo al parco: scattano segnalazioni e polemiche

Una scena surreale, un episodio che ha scatenato rabbia e indignazione. L’accaduto nella mattinata di mercoledì 12 febbraio, poco dopo le 9, un uomo completamente nudo è stato visto aggirarsi nell’area giochi del parco di Piazza Vittorio Emanuele II.

Genitori e passanti hanno subito allertato le forze dell’ordine, ma all’arrivo della polizia l’uomo si era già volatilizzato, lasciando dietro di sé solo sgomento e qualche scatto fotografico che ha iniziato a circolare velocemente nelle chat di quartiere.

La segnalazione ha acceso un acceso dibattito tra i residenti dell’Esquilino, già esasperati dalle condizioni di degrado che, secondo molti, stanno rendendo il quartiere sempre più invivibile.

C’è chi punta il dito contro il fallimento delle politiche sociali, chi denuncia un’insicurezza crescente e chi, come una giovane madre, si dice profondamente turbata: “Scandaloso che i miei figli devono vedere questo spettacolo, che viola la loro innocenza”.

Nel frattempo, le indagini per risalire all’identità dell’uomo sono in corso, ma il caso ha ormai innescato un’ondata di indignazione che difficilmente si placherà presto.

