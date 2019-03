Piazzale delle Gardenie: proseguono i controlli presso il mercato abusivo

È di questa mattina 8 marzo 2019 un nuovo intervento presso il mercato abusivo in piazzale delle Gardenie da parte di agenti del V Gruppo Prenestino, diretto dal dott. Mario De Sclavis.

Sono stati sequestrati abiti usati, scarpe e oggetti vari, in buona parte provenienti da attività di rovistaggio dai cassonetti. Dieci le persone fermate, tutte di nazionalità straniera, condotte presso l’ufficio di foto-segnalamento del Comando di Via della Consolazione per i consueti rilievi fotografici e dattiloscopici.

Nei loro confronti si è proceduto con un ordine di allontanamento, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.