Piazzale Loriedo apre finalmente i cancelli. Colli Aniene ha di nuovo il suo parco

“È stato complicato ma ce l’abbiamo fatta!” Esulta Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio che continua così nel suo odierno comunicato: “Dopo l’intervento del Servizio Giardini su verde e alberature e la pulizia delle fontane da parte del Dipartimento, il Parco di Piazzale Loriedo è finalmente aperto.

Per salvaguardare l’area e la struttura, che sarà oggetto di bando, pubblicheremo a breve un avviso rivolto alla cittadinanza attiva che voglia darci una mano per apertura mattutina e chiusura serale dei cancelli; in questi primi giorni ci darà una mano il Dipartimento Tutela Ambientale.

Siamo felici di poter restituire al quartiere uno spazio cosi importante e ringraziamo la Sindaca per aver compreso l’esigenza di Colli Aniene”.

Premurosi di diffondere il comunicato e la notizia che da tempo i collianiensi attendevano, non aggiungiamo altro ma riprendiamo la nostra fedele macchina fotografica e andiamo a fare un giro per il resuscitato giardino. Per ora le fontane tacciono (quando entreranno di nuovo in funzione?)

Ora intanto è la volta dell’associazionismo del quartiere per rispondere prontamente e responsabilmente all’invito della Presidente.

Federico Carabetta