Piazzale Loriedo. Il Consiglio di Stato mette la parola “Fine” sulla vicenda

Il Consiglio di Stato ha bocciato i ricorsi della Società Dolce e Salato S.r.l. (6719/2016 e 5429/2017 e reso definitiva la sentenza. In questa maniera, si chiude il contenzioso decennale sull’area verde di piazzale Loriedo e sui suoi manufatti a Colli Aniene.

Sono ormai diversi anni che i residenti di questo territorio hanno perso quello che per loro era un luogo di incontro e di svago ma, soprattutto, con un semplice colpo di spugna è stato cancellato un simbolo prezioso di questo quartiere. Non entriamo nella vicenda su cui si è già espressa la magistratura, ci limitiamo solo alla pura cronaca dei fatti e a qualche dovuto commento. Il Comune di Roma Capitale e l’ex Gestore del Bar erano già da tempo in lite giudiziaria, malgrado tutto, protagonisti di una lunga vicenda che ha danneggiato soprattutto i residenti di questo luogo.

Un provvedimento amministrativo lento e confuso nel suo percorso, sommato ad una gestione politico-amministrativa, che appare ai più troppo rigida e approssimativa, tale da non aver trovato una soluzione al problema prima dei tribunali. Una vicenda che vede tanti perdenti e nessun vincente, soprattutto è fallimentare la gestione che fa l’amministrazione pubblica del bene comune.

«L’atto è importante perché finalmente, salvo le dovute verifiche legali, consente di riavviare il procedimento di assegnazione della struttura tramite bando di gara. – dichiara in un post Italia Viva Quarto Municipio – L’obiettivo di ridare ai cittadini quei servizi che sono stati loro tolti da circa 6 anni a questa parte si fa concreto. Parliamo di ri-emissione del bando, perché come noto, la precedente giunta provò frettolosamente e maldestramente l’emissione di un bando nel Marzo 2021 pur in assenza della chiusura della vertenza legale e fu costretta con altrettanta fretta nel Maggio 2021 alla “Revoca in autotutela” del bando stesso. Un bando, quello annullato, comunque inadeguato, lacunoso e non trasparente, al punto che è stato oggetto, a sua volta, di ricorso al TAR da parte di alcuni esercenti della zona. Per quanto ci riguarda faremo ogni sforzo consentito dagli strumenti della opposizione costruttiva, affinché questo percorso si attivi al più presto e sia affrontato nel modo migliore possibile a vantaggio dei cittadini del nostro territorio. Per questo apprezziamo l’iniziativa dell’Assessora all’Ambiente del IV Municipio Federica Desideri che l’altro il 3 febbraio ha visitato la Piazza con il Presidente capitolino della Commissione IV – Ambiente Giammarco Palmieri»

Ora possiamo solo augurarci la pronta emissione di un bando per la gestione del parco e dei suoi annessi con il fine di restituirlo il prima possibile ai cittadini.