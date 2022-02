Piazzale Loriedo: la Commissione ambiente capitolina fa il punto

Come la tela di Penelope, la storia di piazzale Loriedo trova sempre un ostacolo sul suo percorso che impedisce che l’area verde sia restituita in tempi brevi alla comunità.

Questa volta l’impedimento è l’attesa di un’ultima sentenza del TAR che sarà pronunciata probabilmente nel mese di marzo del 2022. Speravamo tutti che la sentenza della Cassazione avesse messo la parola “fine” su questa vicenda ma le brutte sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Questo quantomeno è emerso dalla Commissione Ambiente di Roma Capitale del 14 febbraio 2022 mattina che è servita per fare il punto “sulla storia infinita” di piazzale Loriedo. Per il resto abbiamo avuto l’impressione che molti dei presenti non avevano ben chiara la vicenda e qualcun altro si preoccupasse troppo che alcuni locali fossero messi a disposizione di associazione più che di trovare una vera soluzione a questa storia.

Eppure le traversie di piazzale Loriedo sono molto semplici e non devono essere modificate da quanto è successo nel periodo di abbandono. In quell’area era presente una co-gestione pubblico/privata che funzionava e dava decoro al quartiere al punto che le sue bellissime immagini sono ancora presenti sul sito internet del IV Municipio di Roma Capitale come un simbolo del territorio.

Il vandalismo, le vasche putride, la fauna ittica, le discariche e quanto altro sono arrivati dopo l’abbandono e da questo si ricava un’unica certezza: l’area deve essere gestita come lo era prima imparando dagli errori commessi nel passato.

Siamo d’accordo con il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti che la piazza deve essere riportata rapidamente al decoro di un tempo perché come è ora rappresenta “una ferita da risanare”.

Infatti chi conosce questo territorio sa bene quello che si deve fare e va ascoltato. La stessa esperienza che abbiamo ritrovato nelle parole dell’assessora all’ambiente del IV Municipio Federica Desideri che ha chiesto alla Commissione di conoscere le tempistiche per ripristinare piazzale Loriedo.

“Il luogo è una discarica e né AMA e neppure il Municipio possono intervenire per una bonifica. Nell’ultimo sopralluogo la fontana non funzionava e mi chiedo se c’è stata una relazione sui lavori effettuati. Non si può redigere un bando se non si hanno tutti gli elementi per farlo. A noi piacerebbe capire quanti interventi sono stati fatti fino ad oggi sull’impianto e i relativi soldi spesi.”