Piccoli Amici a Tor Tre Teste

Al campo di calcetto dell’oratorio, terza partita del nostro campionato interno. Non abbiamo classifica, non contiamo i goal fatti e quelli subiti, non contiamo le parate… ci divertiamo! Vi sembra poco?

Convocazione per le ore 15,00 del 26 febbraio 2022, grande presenza di Piccoli Amici. Distribuiamo le maglie alle squadre formate senza pensare alla qualità calcistica, ci riuniamo al centro del nostro campo e Don Damin ci onora della sua presenza per le preghiere di rito.

Con noi, prima come spettatore con la sua mamma, e poi per la preghiera finale assieme ai baby calciatori, abbiamo avuto mio nipote Manuel che ci è venuto a trovare. Quanti spettatori abbiamo avuto, quanti applausi abbiamo ricevuto.

Volete sapere il risultato? Zero a Zero: ha vinto la gioia dei bimbi e il divertimento degli spettatori.

In un orecchio sussurro: 5 a 3, ma non so per quale squadra!