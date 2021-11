Quindici bambini in campo, un Mister ( Fabio…..riposava), due squadre, tre tempi da 20 minuti ciascuno, risultato finale 5 a 0, ma per noi non ha vinto e non ha perso nessuno.

Parrocchia San Tommaso d’Aquino, Tor Tre Teste, i nostri piccoli amici alla seconda partita.

Torniamo al campo di via Davide Campari e celebriamo le 5 reti del bomber Francesco “Ciro”. Ma ha ricevuto gli assist dei suoi amici per farli. Bravissimi tuti i Piccoli Amici, dai portieri, dai terzini, dai centrocampisti, agli attaccanti.

Alla fine della partita grande merenda offerta dalle mamme di questi bimbi di 5 anni sino agli 8 anni.

Grazie bimbi per la gioia che trasferite a tutti noi.