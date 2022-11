Pietralata, D’Elia (PD): offesee e intimidazioni non ci spaventano

Le offese e le intimidazioni apparse sulle serrande del circolo Pd di Pietralata meritano una ferma condanna. Non solo azioni come questa non ci spaventano, ma saremo ancora più decisi nel nostro impegno sul territorio.

Quel circolo rappresenta un presidio prezioso di democrazia grazie al lavoro quotidiano che ogni giorno porta avanti nel quartiere: ai tanti militanti, ai cittadini e alla Segretaria, Sarah Pelliccia, la mia solidarietà e quella della Conferenze delle donne democratiche.

A dichiararlo in una nota è Cecilia D’Elia, Senatrice Pd e Portavoce nazionale della conferenza delle democratiche.