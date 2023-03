Pietralata. Gli alunni dell’Istituto Von Neumann a caccia di bufale

Un incontro davvero speciale quello che si è svolto il 01 Marzo a Pietralata presso l’Istituto Von Neumann di Via del Tufo. L’astrofisico Luca Perri ha infatti spiegato ad una nutrita folla di studenti come smascherare le fake news. Luca Perri si occupa di divulgazione scientifica ed ha collaborato in passato con Piero Angela ed ha pubblicato libri divulgativi (ricordiamo ad esempio Astrobufale edito da Rizzoli, Partenze a Razzo e Pinguini all’equatore con DeAgostini).

L’incontro, fortemente voluto dalla professoressa Cristiana Pastina, docente di fisica dell’istituto, in collaborazione con Loredana Rinaldi di Deascuola, ha affrontato temi interessanti e ricchi di curiosità ed ha dimostrato che la scuola sa essere attuale ed al passo con i tempi.

Complice anche la spicata simpatia del relatore, tutto si è svolto in modo allegro e leggero affrontando però delle tematiche molto attuali e ricche di spunti di riflessione. L’incontro chiamato “Astrobufale”, attraverso delle slide ed un simpatico gioco a domande, ha guidato gli studenti nello spazio fornendo curiosità su un mondo affascinante mostrando come spesso ciò che crediamo vero è il più delle volte una falsa convinzione.

Oltre a divulgare concetti scientifici l’incontro ha dimostrato come si può evitare di incappare e credere nelle fake news attraverso la logica ed il ragionamento. Concetti importanti che aiuteranno, in un mondo dell’informazione dominato sempre più dai social e da fake news virali, a prendere consapevolezza della realtà in cui viviamo.