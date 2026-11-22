Venerdì 4 dicembre 2026 il Bibliopoint Giorgio Perlasca ospiterà l’archeologo Fabrizio Santi per raccontare ai cittadini del IV Municipio i dettagli delle straordinarie scoperte emerse nel quartiere.

Dopo aver acceso i riflettori sui ritrovamenti annunciati lo scorso gennaio e sulla conseguente mobilitazione dei residenti per la salvaguardia dell’area, la storia antica del Parco delle Acacie di Pietralata torna al centro del dibattito pubblico, questa volta attraverso la voce diretta di chi ha guidato le ricerche sul campo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 4 dicembre alle ore 16:30 presso il Bibliopoint Giorgio Perlasca, in via Vincenzo Barelli 7 (Istituto Comprensivo Statale “G. Palombini – Polo Pietralata”). Protagonista dell’incontro sarà Fabrizio Santi, archeologo della Soprintendenza Speciale di Roma e direttore scientifico degli scavi.

Il racconto degli scavi: dal culto di Ercole alle tombe repubblicane

Le indagini di archeologia preventiva, avviate nell’estate del 2022 su un’area di circa quattro ettari lungo via di Pietralata, hanno restituito un contesto storico di eccezionale rilevanza che documenta una frequentazione continua dal V-IV secolo a.C. fino all’età imperiale.Durante la lezione aperta alla cittadinanza, il dottor Santi illustrerà i risultati emersi dallo scavo e il significato storico delle strutture riportate alla luce:

Due grandi vasche monumentali risalenti al II secolo a.C., imponenti opere idrauliche legate con ogni probabilità ad attività rituali o alla gestione delle acque lungo l’antico asse viario che attraversava la zona verso l’Aniene.

Un piccolo edificio di culto (sacello) a pianta quadrangolare, costruito sopra un deposito votivo e verosimilmente dedicato al culto di Ercole, figura centrale nella religiosità delle campagne e delle vie di transito dell’antica Roma.

Due tombe a camera di età repubblicana (IV-III secolo a.C.), testimonianza della presenza in questo settore del suburbio di un facoltoso gruppo familiare, al cui interno sono stati rinvenuti corredi funerari, un sarcofago e importanti reperti osteologici.

Un momento di confronto per il quartiere

L’iniziativa rappresenta un’occasione preziosa di “archeologia pubblica” per approfondire il valore scientifico di un patrimonio che ha profondamente coinvolto la comunità locale, spingendo nei mesi scorsi comitati e cittadini a chiedere con forza la tutela e la fruizione pubblica dell’area.

L’evento è promosso in collaborazione con l’Associazione Culturale Feronia, il Municipio Roma IV, la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, l’I.C. “G. Palombini – Polo Pietralata” e le Biblioteche di Roma.

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