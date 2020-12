Pietralata. Quello striscione è da rimuovere. Subito

Inaudita e mai vista a Pietralata una cosa simile. Da questa mattina al semaforo all’angolo di via Tondi con via di Pietralata campeggia questo assurdo striscione abusivamente collocato da ignoti in cui si dà dell’”infame” a una persona (nella foto noi abbiamo ovviamente schermato il nome). E condanniamo questa mala azione che getta discredito sul buon nome dell’intero quartiere.

Purtroppo, clamorosamente, nessuna delle autorità preposte ha provveduto finora a rimuoverlo, ad indagare e sanzionare l’abuso.

Vigili Urbani, Polizia, Carabinieri, IV Municipio dove siete? Possibile mai che nessuno abbia visto e soprattutto che si continui a tollerare questo sconcio?