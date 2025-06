Pietralata, sgomberata l’area abusiva: via libera al nuovo stadio della Roma

Roma torna a riappropriarsi dei suoi spazi. Dopo oltre trent’anni di occupazione abusiva, l’area di Pietralata dove sorgeva un autodemolitore è finalmente tornata nelle mani del Comune.

Un recupero non solo simbolico, ma concreto, che apre la strada a uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni: il nuovo stadio della AS Roma.

A darne l’annuncio è l’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti, Maurizio Veloccia, che ha effettuato un sopralluogo nell’area. “È un passo avanti importantissimo – ha dichiarato – non solo per lo stadio, ma per la rigenerazione di un intero quadrante della città, troppo a lungo dimenticato”.

Lo sgombero è il frutto di un lavoro lungo e complesso, che ha visto Roma Capitale vincere anche un ricorso al TAR dopo l’intimazione allo sgombero. “In questi giorni – spiega l’assessore – l’autodemolitore sta liberando l’area, che verrà riconsegnata al Comune e poi alla società giallorossa per proseguire con le indagini archeologiche”.

La parte geognostica è già completata, mentre quella vegetazionale è stata consegnata. La Roma conta di ultimare la parte archeologica entro tre mesi, “salvo imprevisti non imputabili ai tecnici”.

Ma lo stadio sarà solo il cuore di una rivoluzione urbana più ampia. Accanto all’impianto sportivo nascerà un vero e proprio hub dell’innovazione: lo studentato dell’Università Sapienza è in fase di rifinitura e sono partiti i lavori preliminari per il Rome Technopole, un polo scientifico da oltre 30 milioni di euro, che coinvolge università, imprese e istituzioni.

Tutta l’area sarà immersa in un grande parco verde: si parla di 93.000 mq complessivi, con 8.000 mq di aree attrezzate e 819 nuovi alberi piantati.

Il parco sarà progettato per essere completamente sostenibile: avrà un sistema di irrigazione autonomo, senza attingere dalla rete idrica pubblica, e un bacino sotterraneo sotto il campo da gioco per raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana.

Un cambio di visione rispetto al progetto iniziale: “Abbiamo chiesto di sostituire la cavea con uno spazio verde più naturale, che unisca elementi urbani e forestali. L’obiettivo – dice Veloccia – è che il nuovo impianto aumenti la qualità ambientale dell’intero quadrante”.

La rigenerazione di Pietralata prende forma: “Stiamo lavorando tutti in sinergia – conclude l’assessore – il Comune nella restituzione delle aree, la Sapienza sul fronte della ricerca, la Roma con il progetto dello stadio. Dopo anni di degrado e abbandono, finalmente si costruisce un futuro: sportivo, scientifico, ecologico”.

