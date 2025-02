Pietralata, troppo rumore per il taglio degli alberi: scende in strada e minaccia gli operai con un coltello

Mercoledì mattina a Pietralata si è sfiorata la tragedia. In via Pescosolido, alcuni operatori del Servizio Giardini del VI Municipio erano al lavoro per abbattere un albero, quando all’improvviso un residente, infastidito dal frastuono, è sceso in strada furioso.

Le proteste, però, sono durate poco: dalle parole, l’uomo è passato ai fatti, impugnando un coltello e minacciando gli operai.

Un’aggressione improvvisa, che ha gettato nel panico i lavoratori intenti a svolgere il proprio compito. Il clima si è fatto incandescente in pochi istanti, con i presenti costretti a fermare ogni attività per evitare il peggio. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma la tensione è rimasta palpabile fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

La denuncia e l’intervento delle istituzioni

Dopo la segnalazione, gli agenti del commissariato di San Basilio si sono messi sulle tracce dell’aggressore, riuscendo a identificarlo e denunciarlo in tempi rapidi. Un’azione determinante per garantire sicurezza ai lavoratori e per evitare che episodi simili possano ripetersi.

Sull’accaduto è intervenuta anche l’assessora all’Ambiente di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, che ha espresso solidarietà al personale coinvolto:

“Il loro impegno quotidiano è essenziale per la cura e il miglioramento del verde pubblico della nostra città. Questo episodio di violenza è inaccettabile: ogni lavoratore deve poter svolgere il proprio compito in sicurezza e con serenità.

Atti del genere rappresentano una minaccia non solo per loro, ma per l’intera comunità. Colgo l’occasione per ringraziare le squadre del Servizio Giardini per la dedizione con cui, ogni giorno, si prendono cura della nostra città.”

Anche il presidente del Municipio, Massimiliano Umberti, ha condannato l’accaduto, sottolineando il valore del lavoro svolto dagli operatori e ringraziando la polizia per la tempestività nell’individuare il responsabile.

“Ci tengo a ringraziare moltissimo il commissariato di San Basilio per la tempestività nell’aver identificato e denunciato il responsabile di questo vile atto intimidatorio nei confronti dei lavoratori di questo municipio“.

