Pigneto. Inaugurato lo sportello di accoglienza per le donne e le persone LGBT vittime di violenza

“Questa mattina (28 novembre 2019) – informa in un post su fb il Presidente del V municipio Giovanni Boccuzzi – è stato inaugurato lo sportello di accoglienza per le donne e le persone LGBT vittime di violenza, sito in via del Pigneto, 22 nel V Municipio.

Ciò è stato possibile grazie al protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto alla violenza di ogni genere, istituito tra il Municipio V e le associazioni affidatarie del progetto:A.GE.D.O.,Assoleie D.A.L.I.A. Erano presenti alla manifestazione il Presidente del V Mun. Giovanni Boccuzzi, l’Assessore al Sociale e ai Servizi della Persona Mario Podeschi, il Direttore Nicola De Nardo, Il Consigliere Umberto Placci, la Presidente della Commissione Pari Opportunità Jenny Erika Yepez, e le rappresentanti delle associazioni. Graditissima è stata la presenza delle Assistenti Sociali e di tutte quelle persone che contribuiranno allo sviluppo di questo importantissimo progetto.”