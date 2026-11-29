Tre uomini di nazionalità senegalese — di 20, 29 e 32 anni, senza fissa dimora e con precedenti — sono stati arrestati dal Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Roma con l’accusa di rapina aggravata in concorso dopo un colpo messo a segno ieri sera – sabato 28 novembre- in un bar di via Aquila in zona Pigneto.

Intorno alle 22:30 i tre, affiancati da un quarto complice poi fuggito, sono entrati nel locale e hanno aggredito con uno spray urticante la barista, una ventisettenne originaria del Bangladesh, impossessandosi di due bottiglie di alcolici.

Il rapido intervento dei militari ha permesso di fermare tre dei presunti responsabili e di recuperare il bottino, restituito al legittimo proprietario, mentre la lavoratrice non ha riportato ferite gravi e ha rinunciato alle cure del 118.

Il coltello e la cocaina sul 32enne, poi la convalida in aula

Nel corso della perquisizione personale, il trentaduenne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due dosi di cocaina per circa 3 grammi complessivi, venendo così denunciato a piede libero per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e segnalato alla Prefettura come assuntore, con sequestro del materiale.

Dopo la permanenza nelle camere di sicurezza in attesa della convalida e del rito direttissimo, il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti disponendo il carcere per due degli indagati e l’obbligo di presentazione in caserma per il terzo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza