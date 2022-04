Pino Fedeli e le sue splendide decorazioni festive

Nozioni e usanze apprese da altri Stati, messe in opera in Italia, grazie al talento artistico, per adornare la propria abitazione nel periodo di Pasqua e Natale.

Piero Fedeli classe 1945 martedì 19 aprile ci ha aperto la sua porta di casa, nel V Municipio, per mostrare le sue composizioni.

Fedeli, come del resto fa anche nel periodo natalizio si è dedicato con impegno a rendere la sua abitazione vestita a festa.

Pensionato di 77 ann i, marchigiano di nascita, romano di adozione, nella vita lavorativa come perito industriale con le funzioni di tecnico della telecom, per motivi di lavoro ha girato tutto il mondo, ed in ogni luogo dove ha soggiornato ha acquisito usi e costumi tradizionali del posto. Già prima dell’età pensionistica ha messo in atto l’esperienza acquisita, abbellendo la sua abitazione, con raccolta attenta di oggetti decorativi, appropriati all’evento.

Da pensionato poi, il nostro artista ha intensificato la sua passione, diventando più scrupoloso e attento ricercando con dedizione oggetti unici, per rendere la sua abitazione un ambiente consono alle diverse festività, da mostrare con orgoglio ad amici e parenti.