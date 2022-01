Piscina comunale Quarticciolo. Approvata Memoria di Giunta V Municipio

“Abbiamo approvato una memoria di Giunta con la quale ci impegniamo a sollecitare il Comune di Roma per il reperimento dei fondi europei per la ristrutturazione e riattivazione della piscina comunale di Via Manduria al Quarticciolo, ormai chiusa dal 2016, in mancanza dei quali si potrebbe fare anche una pubblica manifestazione di interesse per restituire un luogo importante di aggregazione e di sport ai cittadini del territorio e riqualificare un quartiere di periferia difficile come è il Quarticciolo.e che, tra l’altro, è tra gli obiettivi inseriti nel Documento Programmatico del Presidente Mauro Caliste”

Così in una nota l’Assessore allo Sport del Municipio V di Roma Marco Ricci.

“Nessuna struttura pubblica territoriale – prosegue la nota – dovrà essere più lasciata al degrado, ma vanno ristrutturate e riqualificate per permettere ai cittadini soprattutto a coloro che non possono permettersi costose strutture private di riappropriarsi del loro tempo libero facendo sport e tutte quelle attività fondamentali per la prevenzione psico-fisica messe a dura prova in un periodo pandemico come questo che ha segnato la vita di tutti noi.”