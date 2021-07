Piscina Azzurra Quarticciolo

Questa mattina biciclettata direzione Villa Ada.

Parecchi anni fa ai primi di novembre si svolgeva a Roma una bellissima 21 km, la Gara Podistica delle Tre Ville, e ho pensato di rinverdire i miei ricordi ripercorrendo campi di allenamento che ora frequento poco. Verso le 11 tornando verso casa ho attraversato il Quarticciolo a fianco del supermercato Conad, una volta via privata con passo carrabile (foto) nel quartiere, oggi via principale salta/fila rispetto alle macchine incolonnate su via Molfetta.

Sulla sinistra c’è la “vecchia” piscina Azzurra del Quarticciolo, in via Manduria, abbandonata, fatiscente, centro di… chi vuole entrare, entra, foto.

Un cartello indica “ROMA CAPITALE, POLITICHE DELLO SPORT”.

Ma per favore, almeno toglietelo per decenza!

Il 7 maggio 2021 su Daniele Frongia abbiamo ricevuto l’informazione che avrebbe lasciato il suo ruolo all’interno del Comune di Roma, per entrare come Vice Capo di Gabinetto del Ministero delle Politiche Giovanili.

Ma non è il Daniele Frongia già Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del Comune di Roma, quello stesso che aveva a gennaio 2021 assicurato una definizione a breve per la piscina del Quarticciolo di via Manduria abbandonata e chiusa da circa 5 anni?

E da giugno 2021 chi se ne sarebbe dovuto occupare?

Per i non ben informati stiamo parlando dell’Azzurra chiusa dal 2016. Maliziosamente, ho pensato: non è che il vecchio concessionario non ha voluto ridare le chiavi dello stabile al Municipio 5?

Cosa avvenuta con la casetta fronte laghetto del Parco Palatucci.

Tutte proprietà del Comune o Municipio in disuso.

Sapevamo anche che nel 2018 era in corso una stesura del bando di assegnazione in Municipio 5, dopo 3 anni cosa è successo?

Abitare A ha trattato l’argomento nel settembre 2018 e a gennaio 2021

Cara e vecchia periferica piscina Azzurra, io che sono sensibile verso i più deboli e indifesi penso che andrà per te sempre peggio. I vecchi amministratori a ottobre andranno via e i nuovi si insedieranno. Cambierà la tua situazione?

Noi, inguaribili ottimisti, speriamo di sì. Vedremo e riferiremo.

Che tristezza, comunque.