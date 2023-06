Piscine all’aperto gratis per le persone con più di 70 anni

Riparte Piscine all’aperto over 70, il progetto sostenuto dall’assessorato e dipartimento Politiche Sociali insieme all’assessorato e dipartimento Sport e lanciato per la prima volta lo scorso anno.

A disposizione degli over 70 oltre 5000 ingressi gratuiti nelle piscine comunali con lettino e ombrellone sempre gratuiti.

Il progetto prende il via il 3 luglio e prosegue fino al 31 agosto; da oggi è disponibile il numero verde gratuito 800957774 – messo a disposizione dall’amministrazione capitolina in collaborazione con Farmacap – attivo dal lunedi al giovedi dalle 9 alle 17 e il venerdi dalle 9 alle 15, per prenotare le giornate in piscina.

“Per tutta l’estate, fino al 31 agosto – spiega l’assessore allo Sport, Alessandro Onorato – mettiamo a disposizione 20 ingressi giornalieri gratuiti per ciascuna delle 17 piscine comunali con vasche all’aperto nei diversi quartieri della citta. Oltre alla possibilita di accedere alla balneazione, abbiamo previsto la dotazione sempre gratuita di ombrelloni, lettini e sdraie. Un gesto di attenzione messo in campo grazie all’impegno dei concessionari virtuosi, che ringrazio, nei confronti delle categorie piu fragili“.

“Con piscine all’aperto – aggiunge l’assessora alle Politiche sociali e alla salute Barbara Funari – anche quest’anno siamo riusciti ad offrire un’opportunita di svago in città per tanti anziani che rimangono a Roma, spesso da soli. E’ un’occasione per soffrire meno il caldo,

ma anche per promuovere l’invecchiamento attivo e potenziare l’autonomia. Nei 9 sportelli sociali, messi a disposizione dalle farmacie del circuito Farmacap, verranno inoltre attivati servizi di screening, attivita di gruppo, socializzazione e un monitoraggio della popolazione anziana cittadina“.