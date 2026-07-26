Pista ciclabile dell’Eur sotto accusa: BicRoma chiede verifiche sulla sicurezza

Doveva migliorare la mobilità sostenibile e aumentare la sicurezza di chi si sposta in bicicletta, ma il nuovo collegamento ciclabile tra le Tre Fontane e il Palazzo dei Congressi, nel quartiere Eur, è già al centro delle polemiche.

A sollevare il caso è l’associazione BicRoma, che attraverso i propri canali social ha denunciato quelle che considera gravi criticità del tracciato, corredando la segnalazione con fotografie e osservazioni sulla sicurezza dell’infrastruttura.

Secondo l’associazione, uno dei punti più problematici si trova lungo il tratto in salita verso il Palazzo dei Congressi. In quel segmento, la separazione tra la corsia riservata alle biciclette e quella destinata ai veicoli sarebbe affidata soltanto alla segnaletica orizzontale, senza elementi fisici di protezione, mentre le automobili transitano in senso opposto.

Le maggiori perplessità riguardano però il punto in cui il percorso ciclabile cambia lato della carreggiata. Stando a quanto evidenziato da BicRoma, chi percorre la pista sarebbe costretto ad attraversare la strada senza un attraversamento ciclabile dedicato, senza segnaletica verticale specifica e senza dispositivi di protezione che garantiscano condizioni di maggiore sicurezza.

Nel commentare la situazione, l’associazione ha scelto anche il tono dell’ironia, paragonando il tracciato al “teletrasporto di Star Trek”. Un riferimento provocatorio per sottolineare come, in assenza di un attraversamento regolamentato, il ciclista debba praticamente affidarsi alla sorte per raggiungere il lato opposto della strada, una situazione definita “una roulette russa”.

BicRoma solleva inoltre interrogativi sull’iter che ha portato all’approvazione dell’opera, chiedendosi se il progetto sia stato sottoposto anche alle verifiche degli organi competenti in materia di sicurezza della circolazione. Per l’associazione, il caso dell’Eur si inserisce in una riflessione più ampia sulla qualità di alcune infrastrutture ciclabili realizzate negli ultimi anni nella Capitale.

Tra gli esempi richiamati viene citata anche la pista ciclabile di via Virginia Agnelli, già finita in passato al centro di contestazioni da parte di utenti e associazioni.

Secondo BicRoma, il nodo non riguarda soltanto la qualità esecutiva delle opere, ma soprattutto la capacità dei nuovi percorsi di garantire condizioni di sicurezza adeguate a chi sceglie di muoversi in bicicletta.

Per questo l’associazione rivolge un appello all’amministrazione capitolina affinché vengano effettuate verifiche sul tracciato e siano corrette le criticità evidenziate, con l’obiettivo di evitare che eventuali carenze progettuali possano tradursi in situazioni di pericolo per ciclisti e automobilisti.

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