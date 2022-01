Più fondi per il V municipio. La sfida per il migliore uso delle risorse disponibili

Il 21 dicembre il Consiglio municipale ha approvato la proposta di bilancio 2022. Quanto e cosa prevede questo bilancio per la spesa corrente e il piano investimenti?

La proposta di bilancio è stata approvata senza voti contrari e con l’astensione delle opposizioni. Il nuovo consiglio si è insediato a novembre ed abbiamo avuto circa un mese di tempo per elaborare questo bilancio. Si è cercato quindi di sviluppare subito un confronto con gli uffici e i consiglieri eletti sia sulle opere da portare avanti, che sui fondi da incrementare. La proposta complessiva prevede un impegno di 26 milioni per la spesa corrente e di 16 milioni per il piano investimenti, incrementando i fondi disponibili rispetto alla proposta iniziale del precedente bilancio 2021. Sulla spesa corrente sono stati incrementati i fondi per la scuola, il sociale, le iniziative culturali e sportive e, modulando al meglio le spese dei vari capitoli durante gli assestamenti nel corso dell’anno, dovremmo riuscire ad impegnare tutti i fondi assegnati. Sul piano investimenti, visti i tempi ristretti, non abbiamo elaborato progetto specifici, ma concentrato i fondi su progetti aperti per interventi su strade, scuole, marciapiedi, segnaletica e verde e saranno ora le commissioni e la Giunta, sentiti anche i Comitati, a definire nel corso dell’anno le priorità su cui intervenire. Abbiamo deciso di riprendere progetti già previsti nel precedente piano investimenti, ma a tutt’oggi non finanziati, come gli interventi su via degli Olmi, via delle Noci, via Franco Angeli, sugli accessi alle scuole di via del Pergolato e via Olcese, sullo spostamento del mercato di Tor Sapienza. La difficoltà maggiore sarà ora quella di portare a termine il maggior numero di investimenti previsti.

L’inserimento di un’opera nel piano investimenti non significa quindi che quel progetto verrà realizzato. Come pensate di superare queste difficoltà e portare a termine il maggior numero di interventi?

Per avviare un’opera occorre completare prima le tre fasi di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), effettuare la conferenza di servizi, procedere all’accensione del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti ed effettuare la procedura di gara. Spesso si ricorre quindi a tecnici esterni attraverso un’ulteriore procedura di gara. Nonostante le semplificazioni introdotte nel Codice degli appalti, gran parte dei fondi non vengono impegnati nel corso dell’anno e molte opere si ripropongono o si perdono nei bilanci successivi. Per superare queste difficoltà abbiamo richiesto un potenziamento del personale tecnico e la stesura di un prospetto mensile per controllare l’andamento dei singoli progetti.

Sono previsti nel bilancio interventi realizzati da Dipartimenti comunali in questo territorio? Pensate di ottenere ulteriori fondi attraverso i Bandi regionali, europei e del PNRR?

Nel bilancio comunale sono previsti ulteriori fondi per interventi che verranno effettuati sul Parco di Centocelle dai Dipartimenti (bonifica, II stralcio) e dalla Soprintendenza (Ville romane) e fondi derivanti dalle opere TAV (Parco Serenissima e Parco stazione Tor Sapienza, via Collatina e strade della Rustica) opere finanziate da circa 10 anni e non ancora realizzate.

Stiamo lavorando per far inserire nei progetti del PNRR interventi per le scuole e per l’apertura di nuove biblioteche nel municipio. Partendo dalle indicazioni contenute nel master Plan elaborato dalla precedente giunta Palmieri, cercheremo di inserire progetti di tipo sociale ed economico nella proposta che il Comune di Roma avanzerà. Ogni Assessore del municipio seguirà i bandi regionali di sua competenza e nel programma del Presidente Caliste è prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di seguire i progetti europei che possono interessare la riqualificazione del Municipio. Anche il Giubileo metterà in campo dei fondi per valorizzare le bellezze archeologiche e della cristianità, di cui è ricco il nostro territorio.

La sfida dei prossimi anni sarà quindi quella di avanzare il maggior numero di progetti capaci di intercettare le risorse messe a disposizione dei vari ambiti, ma soprattutto quella di portare a termine gli interventi finanziati e restituire un Municipio migliore per la qualità dei servizi per le ricchezze culturali e ambientali.