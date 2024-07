Più tutela per perdoni e ciclisti a Roma: scatta la messa in sicurezza di 30 incroci pericolosi

Pedoni e ciclisti finalmente più tutelati a Roma! La Giunta Capitolina ha dato il via libera a un progetto da 4,3 milioni di euro per la messa in sicurezza di 30 incroci pericolosi, i cosiddetti “black point pedonali”.

L’obiettivo è quello di trasformare l’attraversamento delle strade romane in un’esperienza più sicura per i cittadini che scelgono la mobilità dolce.

Come verranno resi più sicuri gli incroci?

Traiettorie più chiare per le auto: La segnaletica orizzontale e verticale sarà rinnovata per indicare in modo più chiaro il percorso corretto ai veicoli.

La segnaletica orizzontale e verticale sarà rinnovata per indicare in modo più chiaro il percorso corretto ai veicoli. Maggiori controlli sulla velocità: Saranno installati dispositivi per il controllo della velocità e i cigli e i cordoli spartitraffico saranno riprofilati per indurre gli automobilisti a rallentare.

Saranno installati dispositivi per il controllo della velocità e i cigli e i cordoli spartitraffico saranno riprofilati per indurre gli automobilisti a rallentare. Attraversamenti pedonali più protetti: Gli attraversamenti pedonali saranno rimodulati e messi in sicurezza con isole pedonali e nuove segnaletiche.

Gli attraversamenti pedonali saranno rimodulati e messi in sicurezza con isole pedonali e nuove segnaletiche. Più visibilità per tutti: Verranno ottimizzati gli spazi di sosta e la regolazione semaforica per migliorare la visibilità sia per i pedoni che per gli automobilisti.

Dove verranno effettuati gli interventi?

I 30 incroci interessati si trovano in tutti i 15 municipi di Roma. Tra questi, via Ferdinando di Savoia-via Maria Adelaide (I Municipio), via Ugo Ojetti-via Jovine Francesco (III Municipio), via dell’Acqua Bullicante-via Casilina (V Municipio), circonvallazione Ostiense-via Nicolò da Pistoia (VIII Municipio), viale Europa-viale Beethoven (IX Municipio), via Quirino Maiorana-via Oderisi da Gubbio (XI Municipio), via Baldo degli Ubaldi-via Girolamo Vitelli (XIII Municipio) e via di Vigna Stelluti (XV Municipio).

Un impegno per la sicurezza e la mobilità sostenibile:

“Questo intervento – ha dichiarato l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè – è un passo importante per la sicurezza stradale a Roma. La nostra priorità è quella di tutelare i pedoni e i ciclisti, che sono gli utenti più vulnerabili della strada. Vogliamo ridisegnare lo spazio pubblico a loro vantaggio, riducendo quello riservato alle auto e promuovendo la mobilità sostenibile.”

I lavori inizieranno a breve e dovrebbero concludersi entro il 2025.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙