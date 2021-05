Playoff e Coppa Lazio: la Serie C della FIPAV Lazio entra nella seconda fase

La Serie C della FIPAV Lazio entra nel vivo con la sua seconda fase. Come da regolamento quest’anno non ci saranno retrocessioni, ma verranno mantenute le promozioni in Serie B maschile e in Serie B2 femminile. In Serie C femminile, le prime tre di ciascun girone andranno a comporre tre gironi da 6 squadre ciascuno validi per la promozione (salgono in B2F le prime tre). Le squadre classificate dal 4° al 6° posto nella prima fase parteciperanno alla Coppa Lazio: le prime due classificate dei gironi E-F accederanno alla finale. Nella seconda fase – sia pool promozione, sia pool Coppa Lazio – si affronteranno solo le squadre provenienti da sotto-gironi diversi. Al termine della seconda fase ciascuna squadra avrà giocato 16 partite.

In Serie C maschile, le prime tre di ciascun raggruppamento andranno a comporre ulteriori due gironi da 6 squadre ciascuno validi per la promozione (salgono in BM le prime 2 dei gironi più una terza squadra dopo lo spareggio tra le due seconde classificate). Le squadre classificate dal 4° al 6° posto nella prima fase parteciperanno alla Coppa Lazio: le prime due classificate dei gironi E-F accederanno alla finale. Nella seconda fase – sia pool promozione, sia pool Coppa Lazio – si affronteranno solo le squadre provenienti da sotto-gironi diversi. Al termine della seconda fase ciascuna squadra avrà giocato 16 partite.

SERIE C FEMMINILE

Girone A1

Ai playoff promozione

Danima Spes Mentana

Pol. Dil. Talete

Puliamo srl Giro Volley

In Coppa Lazio

Pallavolo Tor Sapienza

Don Orione Pall.

Lupi di Mart

Girone A2

Ai playoff promozione

Pol. Valcanneto San Giorgio

KK Eur Volley

Tor di Quinto

In Coppa Lazio

Green Volley

Marconi Stella

Smvolley 2000

Girone B1

Ai playoff promozione

Pallavolo Futura Terracina ’92

Volley Terracina

Del Prete Virtus Latina

In Coppa Lazio

Giovolley Aprilia

Realcaffè Mokasirs Sabaudia

Consorzio Golfo Pontino Volley

Girone B2

Ai playoff promozione

Lugoraggio Ostia Vc

San Paolo Ostiense

B.C. Onda Volley

In Coppa Lazio

Volleyball Santa Monica

All Volley G. Castello

Isola Sacra Volley

Girone C1

Ai playoff promozione

Volleyrò Cdp

4us Virtus Colleferro

Frascati Roma Volley Club

In Coppa Lazio

Roma Centro

Cus Cassino Atina Volley

Eldis Volley Labico

Girone C2

Ai playoff promozione

Pol. Roma7 Volley

Revolution Volley

Cali Roma

In Coppa Lazio

Intent Volley Zagarolo

Duemila12 De’ Settesoli

Volley Friends Roma

SERIE C MASCHILE

Girone A1

Ai playoff promozione

Athlon Roma 12

Asp Civitavecchia Artha Luxury

Sck Volley Cali Roma

In Coppa Lazio

Isola Sacra Volley

Pallavolo Tarquinia

Volley Anguillara

Girone A2

Ai playoff promozione

Green Volley

Nfa Saet

Roma XX Pro Castelnuovo

In Coppa Lazio

Roma Volley Club

Afrogiro Volley

Fenice

Girone B1

Ai playoff promozione

Intent Volley Zagarolo

Globo Sora

Volley4us

In Coppa Lazio

Usd Montmartre

Serapo Volley Gaeta

Caschera Pallianus Volley

Girone B2

Ai playoff promozione

Pol. Casal Bertone Roma

Marino Pallavolo Bulls

N.ed. Reatina Appio Roma

In Coppa Lazio

Albano-Albalonga

Pallavolo Velletri

Roma7 Volley Young