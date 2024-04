Pluralismo e Libertà: “Solidarietà ai giornalisti dell’Agi”

“Pluralismo e Libertà è vicina ai giornalisti dell’AGI, agenzia giornalistica Italia, scesi oggi in piazza a Roma per la difesa dei loro posti di lavoro messi a rischio per l’ipotesi di un’operazione di compravendita”. Così in una nota gli esponenti della componente sindacale di Pluralismo e Libertà, presente in Stampa Romana e Fnsi, e anche loro presenti in delegazione al presidio al Pantheon.

“L’Agi, da sessant’anni di proprietà di una società partecipata dello Stato, è sempre stata indipendente e per questo ha potuto garantire il pluralismo dell’informazione, affermandosi come una delle più importanti e apprezzate fonti primarie di notizie del nostro paese. Pluralismo e Libertà chiede che la voce dell’Agi resti libera e che vengano salvaguardati i livelli occupazionali”.

Allo stesso tempo Pluralismo e Libertà ribadisce la propria vicinanza ai colleghi dell’agenzia di stampa Dire “costretti ancora allo sciopero per chiedere di sanare definitivamente la posizione dei colleghi della redazione romana sospesi dall’azienda, ancora in attesa di vedere rispettati i propri diritti”.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati