PNRR: finanziati tutti i progetti di Roma Capitale per l’efficientamento energetico di 10 teatri e cinema

In arrivo dal Ministero della Cultura (Mic) 3.600.000 euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per realizzare importanti lavori di efficientamento energetico delle sale di cinema e teatri pubblici della Capitale al fine di contribuire al loro rilancio, diminuendo i costi di gestione e ammodernando le strutture per renderle più attrattive per il pubblico.

Sono state infatti pubblicate le graduatorie dell’avviso pubblico del Ministero della Cultura del dicembre scorso, finanziato con 200 milioni di euro di fondi del Pnrr e tutti i progetti di rigenerazione energetica, promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi per 12 sale di 10 tra cinema e teatri pubblici presentati da Roma Capitale sono stati finanziati.

Complessivi 640.000 euro potranno quindi essere destinati ai lavori progettati per il Nuovo Cinema Aquila e la Casa del Cinema mentre in totale 2.960.000 euro finanzieranno agli interventi previsti per i teatri: dell’Opera, Argentina, India (Sala A e Sala B), Quarticciolo, Tor Bella Monaca (Sala grande e Sala piccola), del Lido, Globe Theatre e Torlonia.

“Sono molto soddisfatto che tutti i progetti che abbiamo presentato siano stati finanziati – ha commentato l’assessore capitolino alla Cultura, Miguel Gotor – Migliorare l’efficienza energetica di tutte queste sale vuol dire, infatti, dare loro solide prospettive di futuro, perché questo significherà non solo ridurre in modo sensibile i loro costi di gestione, tra climatizzazione, illuminazione e sicurezza, ma anche renderle più moderne e in linea con le aspettative del pubblico. Questo è un ottimo risultato che ci consente di portare avanti la nostra opera di rilancio di questi luoghi di cultura, di aggregazione sociale e di incontro tra le generazioni”, ha concluso.