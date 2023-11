Podistica 2007 Tor Tre Teste per correre in amicizia

“Se è da poco tempo – è l’invito Podistica 2007 Tor Tre Teste – che corri e cerchi amici per allenarti insieme e magari qualcuno in grado di darti dei consigli tecnici puoi provare a contattarci, conoscerci e magari unirti al nostro team, iscrivendoti con noi.

Avrai iscrivendoti il tesseramento ufficiale FIDAL, che ti permetterà di partecipare a manifestazioni podistiche agonistiche.

Ma a parte questo troverai non solo una “Società” per poter correre ma soprattutto un gruppo di amici dove il primo della squadra ha lo stesso valore dell’ultimo.

La quota d’iscrizione questo anno sarà di €50 per gli uomini e €40 per

le donne e comprende come al solito Il tesseramento FIDAL, e da diritto di usufruire dei servizi di segreteria come l’iscrizione alle gare, ritiro e consegna del pettorale e deposito borse per le gare di Società.

Si può pagare o tramite bonifico intestato a: Podistica 2007 Tortreteste

codice IBAN IT43X0832739110000000001802